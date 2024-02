Costruire un piano strategico ventennale per Ragusa: i cittadini avranno una parte attiva

Il confronto con città come Torino, Parma o Matera può essere stimolante per Ragusa, incoraggiando una riflessione sul suo potenziale e sulle strategie per il suo sviluppo futuro. Per questo, si è deciso di avviare un piano strategico ventennale, coinvolgendo il territorio e la cittadinanza, rappresenta un passo importante verso la definizione di una visione condivisa per la città.

La prima tappa di questo percorso partecipato si terrà il 17 febbraio presso la sede della Ricca IT, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, enti, portatori di interesse e 100 cittadini che vorranno iscriversi. Attraverso momenti in plenaria e gruppi di discussione facilitati da esperti, si avvierà una riflessione collettiva sulla costruzione di un futuro desiderabile per Ragusa.

IL PROGRAMMA

Nel pomeriggio, si passerà alla definizione del futuro possibile, individuando le linee strategiche e impostando un piano d’azione. La partecipazione attiva degli attori istituzionali e dei portatori di interesse è fondamentale per garantire la concretezza e la sostenibilità di questo processo.

Si invita i cittadini interessati a partecipare registrandosi tramite il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ragusa-2043-una-citta-da-scrivere-insieme-818327287947?aff=oddtdtcreato, indicando se desiderano partecipare solo al mattino o anche al pomeriggio. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’inizio di ciascuna sessione per consentire un avvio puntuale dei lavori.

La partecipazione in presenza è preferibile per favorire un confronto efficace, ma è prevista anche la possibilità di partecipare da remoto, inviando contributi scritti e partecipando a sessioni specifiche tramite link di collegamento.

Per ulteriori informazioni e per partecipare da remoto, è possibile contattare l’indirizzo email ragusa2043@avventuraurbana.it

