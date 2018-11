Costituito il movimento della Lega Giovani in Provincia di Ragusa. - Ragusa Oggi

Costituito il movimento della Lega Giovani in Provincia di Ragusa.

Sabato 24 novembre 2018 a Chiaramonte Gulfi, alla presenza del Coordinatore Lega Giovani Sicilia Orientale Alessandro Lipera, il quale sta contribuendo alla crescita del movimento in piena sinergia con i vertici nazionali, è stato costituito il movimento della Lega Giovani in Provincia di Ragusa.

All’incontro hanno partecipato diversi giovani della Sicilia Orientale tra i quali il chiaramontano Federico Chinnici, 29enne laureato in Economia, Politica e Management del Territorio e Tirocinante commercialista, al quale lo stesso Lipera ha affidato il compito di coordinare e organizzare il gruppo Lega Giovani nella provincia Iblea. La missione del movimento è quella di radicare il partito dei giovani di Matteo Salvini nel territorio Ibleo praticando una sana politica nelle strade e nelle piazze al fine di renderla più viva e vicina ai cittadini.

Vogliamo che l’Italia valorizzi i suoi giovani perché solo così il nostro Paese riscoprirà il gusto della sfida, la capacità di rischiare, la forza di innovare. La politica per i giovani deve associarsi al diritto allo studio, a una lungimirante politica per la famiglia, che va sostenuta concretamente come struttura portante della nostra società.

Decisivo è anche il superamento della divisione tra Nord e Sud, nel riconoscimento delle specifiche identità territoriali. Al Sud serve una gestione più accurata e soprattutto mirata delle risorse esistenti sulle infrastrutture materiali e immateriali che creano le condizioni dello sviluppo. La Lega Giovani in Provincia di Ragusa sarà un movimento che valorizzerà le energie più dinamiche del territorio, gli studenti, le forze sociali e della cultura per far emergere una nuova e più consapevole classe dirigente nelle varie forme di rappresentanza, di partecipazione, di azione quotidiana tesa a migliorare la qualità della vita e a dare slancio ai giovani iblei.