Così Alì e Giannetti portano in alto i colori della Naturosa Bike & Co. Ragusa

Grandi risultati per la Naturosa Bike & Co. di Ragusa.

Iniziamo con Paolo Alì, che ha partecipato al meeting nazionale e al trofeo Bici Imparo a Pescara. Nonostante sia partito dalle retrovie, è riuscito a ottenere un fantastico quarto posto, dimostrando il suo talento e la sua preparazione. Questo risultato sicuramente lo motiverà per affrontare sfide ancora più prestigiose in futuro.

Marco Gurrieri e Angelo Battaglia, nella categoria M2 della marathon all’Etna Nord di Catania, hanno dimostrato grande abilità e strategia, riuscendo a piazzarsi al tredicesimo e al quattordicesimo posto nonostante la forte competizione. È chiaro che sanno gestire le gare in modo intelligente e mantenere le posizioni in modo impressionante.

Vincenzo Giannetti, invece, ha avuto una performance degna di nota al 2° trofeo Mazzarrà Sant’Andrea, ottenendo il terzo posto nella categoria Esordienti primo anno e salendo sul podio. È un risultato eccellente che conferma le sue abilità e il suo impegno.

Lorenzo Polizzi ha fatto una buona performance in questo contesto, dimostrando il suo valore come membro della squadra.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio esprime gratitudine agli atleti e allo staff tecnico per il loro lavoro prezioso e quotidiano. È evidente che il team è sulla strada giusta e che continuando in questo modo, raggiungeranno traguardi sempre più importanti. La determinazione e la passione che dimostrano sono la chiave per la crescita e il successo.