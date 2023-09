Corretta gestione del cane. Comune di Ragusa ed Asp 7 insieme per un corso di formazione per i proprietari

Avviate le iscrizioni al corso di formazione, denominato “La corretta gestione del cane”, promosso dal Comune di Ragusa in collaborazione con l’Unità di Igiene urbana veterinaria e randagismo dell’Azienda sanitaria iblea dal 2 al 6 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, nella sala conferenze del Settore VII sviluppo economico sita nella zona artigianale a Ragusa. Il corso, che prevede il rilascio di un patentino, è conforme al decreto ministeriale 26 novembre 2009 ed è destinato a chiunque possieda un cane, abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente è interessato all’argomento. Il corso è obbligatorio per i proprietari di cani impegnativi iscritti nel registro tenuto dalla Asp 7 di Ragusa o che sono obbligati da eventuali ordinanze sindacali perché proprietari di cani che hanno morso persone od altri animali.

Chi sono i docenti che accompagneranno in questo percorso formativo i proprietari dei cani.

I docenti sono medici veterinari, formati dal “Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità pubblica Veterinaria” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, per lo svolgimento di attività di docenza nei percorsi formativi per i proprietari dei cani che prevedono il rilascio del patentino. Vari i temi che saranno affrontati durante il percorso formativo pensato dal Comune e dall’Asp: i doveri del proprietario di un cane, l’educazione del cucciolo, il comportamento del cane adulto, la prevenzione dei comportamenti aggressivi, la gestione sanitaria del cane.