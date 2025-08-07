Corrado Tedeschi al DonnaFugata Film Festival. La rassegna continua con il concerto di Olivia Sellerio e l’attore Andrea Renzi

Sarà la voce intensa e magnetica di Olivia Sellerio a rendere omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita, con un concerto speciale nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, venerdì 8 agosto alle 21.15. Luogo simbolo delle serie dedicate al Commissario Montalbano, il castello ospiterà il live “Zara Zabara”, tratto dall’omonimo album del 2019, che raccoglie tutte le canzoni scritte e interpretate dalla cantautrice palermitana per “Il commissario Montalbano” e “Il giovane Montalbano”.

Sellerio, artista dalla voce “matrioska” capace di contenere mille radici e identità, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Mediterraneo, folk americano, Atlantico e polvere d’Africa. Le sue composizioni trasformano il racconto in musica, facendo dialogare la tradizione siciliana con suoni contemporanei e narrando storie di amore, spartenza, denuncia e accoglienza.

Accanto a lei, un ensemble d’eccezione: Lino Costa e Dario Salerno alle chitarre, Paolo Pellegrino al violoncello e Alberto Fidone al contrabbasso. Insieme daranno vita a un intreccio sonoro di rara intensità.

Il concerto, già sold out, è uno degli eventi centrali del DonnaFugata Film Festival, come sottolinea il direttore artistico Andrea Traina: “Una voce potente per un omaggio allo scrittore che ha reso la Sicilia un mito letterario e televisivo”.

La giornata di ieri ha visto anche lo spettacolo di Corrado Tedeschi, “L’uomo che amava le donne”, all’Arena delle Bifore, dove il pubblico è stato chiamato a partecipare attivamente. Tra ironia e riflessione, Tedeschi ha messo in guardia dai rischi dell’intelligenza artificiale per il futuro dell’arte: “Un attore sbaglia perché si emoziona, e quindi emoziona. Il teatro e il cinema ci possono ancora salvare”.

Nel solco di questo spirito nasce il workshop “Tagliamo corto!”, guidato dal regista tunisino Mourad Ben Cheikh, in cui giovani autori realizzeranno un cortometraggio negli spazi del castello. In programma anche il suo film “La settimana senza Dio”, nella sezione “Tra due mondi”, che celebra l’incontro tra la Sicilia e le culture del Mediterraneo.

Venerdì 8 agosto sarà presente anche Andrea Renzi, coprotagonista accanto a Toni Servillo in due film “gemelli”: “L’uomo in più” di Paolo Sorrentino e “Viva la libertà” di Roberto Andò.

A chiudere la serata di ieri, la raffinata presentazione curata da Bruno Roberti di due capolavori: “Copia conforme” di Abbas Kiarostami e “Lo scopone scientifico” di Luigi Comencini. Due opere diversissime, unite da una stessa consapevolezza: che è nell’imperfezione, nella relazione viva tra corpi e silenzi, che si accende la scintilla del cinema.

