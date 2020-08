Coronavirus: 29 nuovi casi in Sicilia - Ragusa Oggi

Coronavirus: 29 nuovi casi in Sicilia

Condividi su:

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che non registra pero’ alcun decesso. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute domenica 9 agosto.

In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3.424 e le vittime restano 284. Sale a 2.749 (+6) il numero dei guariti, ma gli attualmente positivi salgono a 420 (+23). Aumenta a 39 il numero di pazienti ricoverati (+2), uno in piu’ in terapia intensiva (5). Le persone in isolamento domiciliare sono 376 (+20).