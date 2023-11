Coppia di 20enni tentano truffa dello specchietto. Denunciati dai Carabinieri

Un episodio di tentata truffa ha avuto un epilogo rapido e efficace grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Una coppia di giovani, rispettivamente di 25 e 24 anni, originari di Noto, è stata denunciata per il tentato raggiro noto come “truffa dello specchietto”.

Tutto è iniziato con la segnalazione da parte di un anziano di Palazzolo Acreide, vittima dell’inganno, mentre percorreva una via del centro abitato. La coppia di giovani si è avvicinata alla vettura dell’anziano, accusandolo di aver urtato la loro autovettura e danneggiato lo specchietto. La vittima, prontamente intuendo la truffa, ha reagito con prontezza chiamando immediatamente i Carabinieri.

L’intervento celere delle forze dell’ordine ha impedito ai truffatori di portare a termine il loro piano. Nonostante i tentativi di fuga, la coppia è stata intercettata e bloccata dai militari.

Dopo l’identificazione dei soggetti coinvolti e l’espletamento delle formalità di rito, i Carabinieri di Palazzolo Acreide hanno denunciato i due giovani all’autorità giudiziaria aretusea. La coppia dovrà rispondere dell’accusa di tentata truffa in concorso, un reato che comporta serie conseguenze legali.

L’anziano, grazie alla sua prontezza e alla tempestività della risposta delle forze dell’ordine, è riuscito a sventare il tentativo di truffa.

[image: image.png]