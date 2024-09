Controlli nel settore della ristorazione: nel ragusano sospesa per lavoro nero l’attività di un locale

Gli Ispettori del lavoro dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) della Sicilia hanno recentemente condotto una serie di controlli in diversi locali di ristorazione in un centro della provincia di Ragusa. Durante queste ispezioni, mirate a garantire il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori, sono emerse significative irregolarità. In particolare, in uno dei locali ispezionati, è stata riscontrata la presenza di manodopera non regolarizzata: su quattordici lavoratori impiegati, cinque sono risultati lavorare “in nero”, senza alcun tipo di contratto o protezione legale.

Sanzionati i titolari dell’attività

Di fronte a queste violazioni, i titolari dell’attività sono stati sanzionati con un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di oltre 12.000 euro. Per poter riprendere l’attività, ai titolari è stato ordinato di procedere immediatamente alla regolarizzazione dei lavoratori non contrattualizzati, condizione necessaria per la revoca della sospensione.

© Riproduzione riservata