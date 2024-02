Controlli del territorio: due stranieri irregolari, espulsi

Controlli del territorio concentrati soprattutto a Comiso, Santa Croce, Punta Braccetto, Punta Secca, Kaucana e Casuzze.

I CONTROLLI



Durante i controlli mirati nei luoghi pubblici affollati come bar, rivendite h24 e phone center, e la verifica del territorio agricolo, sono stati identificati 60 cittadini stranieri regolari. Tuttavia, sono stati rintracciati anche 3 cittadini stranieri privi di documenti idonei per la permanenza in Italia. Due di loro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato l’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Dopo il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, i tre stranieri sono stati espulsi e accompagnati presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR) di Caltanissetta.

