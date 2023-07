Controlli a tappeto a Marina di Ragusa: nel mirino, motorini truccati e violazioni al codice della strada

Controlli a tappeto a Marina di Ragusa. Il Questore della provincia di Ragusa, in collaborazione con il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha emesso specifiche ordinanze per attuare misure di vigilanza e controllo del territorio.

In particolari, i controlli si concentrano nei luoghi di maggior affluenza come il Porto turistico di Marina di Ragusa, il Lungomare Andrea Doria, via Tindari, piazza Malta, via Portovenere e via Cavalier Luigi Bisani. Sono stati effettuati controlli su numerosi veicoli e persone.

LE OPERAZIONI

Complessivamente, sono state identificate 209 persone, controllati 126 veicoli e elevate 49 contravvenzioni al Codice della Strada. Le sanzioni amministrative più significative sono state per guida senza patente, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida senza copertura assicurativa dei veicoli.

Per quanto riguarda i controlli sui ciclomotori, sono stati effettuati tre fermi amministrativi, di cui uno per alterazione delle caratteristiche costruttive, noti come “motorini truccati”, e due per mancato utilizzo del casco. Un ciclomotore è stato sequestrato perché circolava senza assicurazione e revisione.