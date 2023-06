Controlli a Comiso e Santa Croce: guidava senza aver mai preso la patente. Un altro non ha prestato soccorso dopo incidente

I comuni di Santa Croce Camerina e Comiso, in provincia di Ragusa, hanno vissuto nei giorni scorsi diversi episodi delittuosi che hanno suscitato una crescente preoccupazione tra i cittadini riguardo alla sicurezza del territorio. In risposta a queste richieste, il Questore dr. Vincenzo Trombadore ha emanato specifiche ordinanze che prevedono il dispiegamento di servizi interforze per effettuare controlli straordinari sul territorio.

Le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di unità cinofile e delle Polizie Locali dei due comuni, hanno effettuato controlli in diversi punti del centro storico delle due cittadine, luoghi di ritrovo e movida in cui si svolgono numerose attività serali.

In totale sono state identificate 300 persone e controllati 161 veicoli, con 5 segnalazioni per violazioni al codice della strada e due denunce all’A.G. per omissione di soccorso e per guida senza patente. Inoltre, sono stati effettuati controlli amministrativi in sette esercizi pubblici per verificare il rispetto della normativa di settore.

L’unità cinofila ha svolto un ruolo fondamentale nella perquisizione di polizia giudiziaria che ha portato ad importanti riscontri sul campo, contribuendo alla repressione dei delitti contro la persona e contro il patrimonio, anche grazie agli arresti in flagranza di reato effettuati nei giorni precedenti.

I cittadini di Comiso e Santa Croce Camerina hanno potuto apprezzare la presenza tangibile delle forze dell’ordine sul territorio, che ha contribuito ad aumentare la sensazione di sicurezza tra la popolazione. Le autorità locali si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti e hanno confermato l’impegno a garantire la sicurezza dei propri cittadini.