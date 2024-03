Contro ogni violenza di genere e a tutela delle donne: è nata la Rete 25 novembre

Questa mattina, in una conferenza stampa presso gli uffici dell’Anpi di Ragusa, è stata ufficialmente annunciata la nascita della Rete 25 novembre, un’iniziativa che unisce diverse realtà del territorio con l’obiettivo di combattere la violenza di genere e promuovere azioni a tutela delle donne. La Rete è composta da associazioni, sindacati, partiti politici e singoli cittadini, tutti uniti nel dire “no” alla violenza e nell’impegno per la tutela delle donne.

I RAPPRESENTANTI

I rappresentanti della Rete, tra cui Luciana Licitra per l’Arcigay, Gianna Miceli per Adesso Basta e Rosita Solarino per l’associazione Ipso Facto di Modica, hanno spiegato che il movimento ha preso forma in occasione della mobilitazione per il 25 novembre 2023, ma intende mantenere viva l’attenzione sul tema tutto l’anno. La missione della Rete 25 Novembre è quella di promuovere azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con un orientamento politico antipatriarcale, antifascista e antirazzista.

Il primo evento organizzato dalla Rete sarà una manifestazione provinciale in occasione della giornata internazionale della Donna, incentrata sul tema “Donne e Lavoro”. Il corteo si svolgerà il giorno 8 marzo, con partenza da piazza Libertà e arrivo in piazza Matteotti, dove sono previsti interventi, musica e letture.

Ma gli impegni della Rete non si fermano qui: il 12 marzo è già programmata un’iniziativa sulla toponomastica femminile, intitolata “Una strada tutta per sé”, con l’obiettivo di promuovere la presenza di nomi femminili nella toponomastica urbana.

Infine, la Rete intende attivare un osservatorio provinciale sulla violenza di genere, con l’obiettivo di mettere in rete sportelli d’ascolto, case rifugio e centri antiviolenza, mappare i servizi presenti sul territorio e fornire informazioni aggiornate e puntuali, oltre che interloquire con le istituzioni.

