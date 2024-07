Contro le truffe agli anziani l’Arma arruola un testimonial speciale: Lino Banfi

In risposta alla crescente minaccia delle truffe che colpiscono in particolare gli anziani, l’Arma dei Carabinieri ha lanciato una nuova campagna di comunicazione volta a rafforzare la prevenzione e aumentare la rassicurazione sociale. Questa iniziativa mira a proteggere le persone più vulnerabili, che spesso subiscono danni economici e traumi psicologici a causa dei raggiri.

Lino Banfi testimonial

Il celebre attore Lino Banfi, noto come il “Nonno d’Italia”, è il testimonial della campagna. La sua partecipazione, motivata dalla stima per l’Arma e dalla sensibilità verso i temi della legalità, rende la campagna particolarmente efficace. Banfi, con il suo stile inconfondibile, partecipa a uno spot dove dialoga con il Comandante di Stazione del suo quartiere, mettendo in guardia gli spettatori dalle truffe.

Nello spot, Banfi racconta storie di conoscenti truffati e passa la parola al Maresciallo dell’Arma, che invita il pubblico a prestare attenzione e a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri chiamando il 112 N.U.E. Il video si conclude con l’invito a consultare il sito Carabinieri.it, dove sono illustrate le principali tipologie di truffe e come riconoscerle. Le tecniche dei truffatori, per quanto subdole e fantasiose, seguono schemi ricorrenti e individuarli è il primo passo per difendersi.

Oltre allo spot, la campagna include una locandina che sarà affissa in caserme, parrocchie e luoghi di ritrovo per anziani, e un opuscolo pieghevole distribuito ai cittadini. Questi materiali forniscono consigli chiari e semplici su come evitare le truffe, come non aprire la porta agli sconosciuti, diffidare delle apparenze e limitare la confidenza su internet.

Le Stazioni Carabinieri, veri e propri punti di riferimento nelle comunità, sono protagoniste della missione di rassicurazione sociale. I Comandanti di Stazione:

Svolgono incontri formativi in luoghi di culto, sedi comunali e strutture assistenziali/ricreative per anziani, distribuendo opuscoli informativi.

Mantengono contatti con i direttori di istituti di credito e degli uffici postali per condividere informazioni su casi sospetti.

Sviluppano collaborazioni con gli organi di informazione e le istituzioni locali per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Questa campagna dimostra l’impegno continuo dell’Arma dei Carabinieri nella protezione degli anziani, fornendo strumenti e informazioni per difendersi dalle truffe e promuovendo un ambiente urbano più sicuro e sereno.

© Riproduzione riservata