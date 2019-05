Continua a vincere l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar - Ragusa Oggi

Continua a vincere l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar

Condividi su:

Terza vittoria di fila e seconda tripletta in meno di tre giorni per l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù che ieri, in occasione della festa del Lavoro, è stata impegnata nella prima edizione del Trofeo del Primo maggio disputatosi a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. I ciclisti del sodalizio casmeneo hanno monopolizzato per intero il podio nella categoria Esordienti secondo anno. Stavolta, però, a salire sul gradino più alto è stato Christian Di Prima mentre Raffaele Tela ed Elia Basile si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Bene la performance dei ciclisti iblei anche per quanto riguarda la categoria Esordienti primo anno con Emanuele Cataudella e Leandro Falco classificatisi rispettivamente al quarto e al quinto posto di categoria. Per quanto riguarda la gara degli Allievi, è stata molto combattuta anche per la presenza di numerose squadre tra le più prestigiose, a livello regionale e non solo, a tenere banco. “Noi – sottolinea il direttore sportivo Giampiero Pitino – dopo vari tentativi di fuga, in cui abbiamo cercato di prendere le misure agli avversari, ci siamo piazzati solo al sesto posto con Sebastiano Belfiore mentre Vittorio Talento è arrivato settimo. Potevamo sperare in qualcosa di più ma, sinceramente, la competizione è risultata molto accesa e nelle fasi topiche non siamo riuscita a gestirla come auspicato. Poco male. Cercheremo di rifarci subito”. Nel prossimo fine settimana, trasferta fuori regione per la categoria Esordienti. I ciclisti del sodalizio casmeneo saranno di scena in Basilicata, precisamente a Sant’Angelo Le Fratte (Potenza) e saranno seguiti dal presidente Carmelo Cilia. Gli Allievi gareggeranno nella gara più antica del calendario siciliano Fci, vale a dire la coppa Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte che vedrà la partecipazione di società di tutto rispetto e non sarà facile avere la meglio. In questo caso sarà presente il direttore sportivo Giampiero Pitino. In più, la categoria Giovanissimi, seguita dal direttore sportivo Biagio Pisana, sarà di scena a Vittoria nell’ambito del circuito ricavato all’interno della Fiera Emaia.