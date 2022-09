Confimprese: “La ZTL di Ibla? Da rivedere”

Confimprese Iblea non ha dubbi: la questione ZTL di Ibla è assolutamente da rivedere. E lo ha fatto presente durante un incontro che si è svolto al Comune di Ragusa fra i rappresentanti dell’associazione e l’amministrazione Comunale.

Secondo Confimprese, I dati sulle presenze turistiche sono discordanti e le cifre sui fruitori dei bus navetta – pari a 62 mila presenze a Luglio e agosto ( secondo i dati forniti dal Comune) non danno un’esatta visione del fenomeno turistico durante la stagione estiva. Un piano di comunicazione e informazione oggettivamente carente al netto di qualche dichiarazione spot. In questo specifico caso non c’è stata alcuna condivisione e concertazione presso nessun tavolo istituzionale.