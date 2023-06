Con il microcredito anche i giovani Iblei possono diventare imprenditori

Il progetto, tuttora in corso di svolgimento e frequentato da studenti delle sedi associate di Modica, Scicli, Ispica e Ragusa, prevede in itinere l’organizzazione di momenti di divulgazione degli strumenti del microcredito in generale e delle alternative presenti nel territorio ibleo in particolare.











In questo contesto si inserisce l’evento che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso il Cpia Ragusa – sede associata di Modica e che ha visto coinvolti il dott. Francesco Marrone dell’Ente Nazionale Microcredito (ENM), il dott. Renato Meli dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Ragusa e del dott. Emanuele Occhipinti della Bapr componente dello staff Direzione Commerciale.