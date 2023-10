Con il focus dedicato al palo cinese e con decine di artisti da tutto il mondo torna Ibla Buskers. Ecco chi ci sarà

La magia dell’arte di strada e la vivace allegria fanno il loro atteso ritorno a Ragusa Ibla per la ventottesima edizione di Ibla Buskers, il festival degli artisti di strada che si terrà dal 13 al 15 ottobre. Un’edizione ancora più ricca di novità e di eccezionali artisti provenienti da ogni parte del mondo che coinvolgerà il pubblico tra sbalorditive acrobazie, performance di giocoleria, musica, show e tanto altro.

Spazio naturalmente anche ai clown come Mr. Jones and Fred the amazing stunt pig, un esilarante personaggio che insieme al suo curioso partner si cimenterà in alcune delle acrobazie più assurde mai viste. Saranno invece le marionette le protagoniste dello spettacolo “The Gipsy Marionettist” dell’artista Rasid Nikolic, mentre la musica sarà centrale durante “Il Mototrabbasso” lo show di Lullo Mosso.

Il Mototrabbasso è uno stravagante strumento-veicolo nato dall’unione di una moto con un contrabbasso e che, in scena per il mondo da oltre vent’anni, è pronto a rendere indimenticabile la ventottesima edizione di Ibla Buskers. Comicità circense e l’eleganza delle bolle di sapone si uniranno nello spettacolo che sarà portato in scena dall’artista argentino Mariano Guz, mentre sarà la disciplina del palo cinese al centro della sezione FOCUS. Come ormai da tradizione, l’appuntamento con FOCUS permette al festival di rivisitare e reinterpretare una disciplina circense grazie al coinvolgimento di tre esperti e specialisti del genere: i catalani Alexandre Duran e Laia Planell Viladrich insieme all’italiano Vittorio Catelli.

La palestra Santa Maria La Nova ospiterà invece un interessante approfondimento sulla forza centrifuga al centro di numerose discipline circensi, a cura del Duo Kaos e MR. Dyvinetz. Ruota cyr, due compagnie molto diverse per formazione e universo artistico ma che usano entrambi l’energia centripeta della bicicletta per dare vita a mirabolanti acrobazie. Questi sono solo alcuni degli artisti che animeranno i giorni di Ibla Buskers, uno dei festival di circo ed arte di strada tra i più longevi e importanti d’Italia. L’edizione 2023 e la sua idea affettiva si concentrano in particolar maniera sull’ex quartiere Fiumicello di Ibla, cercando di condividere la storia e la cultura legate a questa particolare zona del quartiere barocco del capoluogo ibleo.

A dare contributo alla rigenerazione urbana del quartiere anche il Kids Circus Zone, laboratori didattici rivolti ai bambini che vogliono acquisire o migliorare abilità come coordinazione ed equilibrio. Saranno infatti i “Giardini di Fiumicello”, posti sotto l’attuale caserma dei carabinieri, uno spazio insolito e suggestivo, ad ospitare il progetto Kids Circus Zone 2023. Ibla Busker 2023 dal 13 al 15 ottobre 2023 con il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto di vari sponsor privati. Per maggiori informazioni sugli artisti, i luoghi, gli orari, Ibla Buskers invita a seguire i canali social del festival o a visitare il sito www.iblabuskers.it.