Comune: sindaco allarga il suo staff con Clorinda Arezzo, ex assessore alla Cultura

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha confermato il suo staff dopo l’insediamento della Giunta, avvenuto dopo le recenti elezioni che lo hanno riconfermato alla guida della città. In una dichiarazione, il sindaco ha annunciato di aver rinnovato l’incarico di capo di gabinetto a Nunzio Basile e di portavoce a Fabio Manenti, confermando così i suoi più stretti collaboratori.

Inoltre, il sindaco ha deciso di allargare lo staff coinvolgendo Clorinda Arezzo, già assessore alla Cultura, che continuerà a seguire i numerosi progetti avviati in questo ambito. Tra questi, il completamento del nuovo Museo della Città che sta nascendo a Palazzo Zacco.

In tal senso, il sindaco ha sottolineato l’importanza della cultura per la città di Ragusa e ha annunciato che in questi giorni è stato posizionato il plastico in gesso del Palazzo di Governo, un reperto di un secolo fa di grande interesse storico che rappresenta la memoria di quando Ragusa Superiore e Ibla si riunificarono e la città divenne capoluogo di provincia. Il plastico, che era stato abbandonato per decenni ed è stato oggetto di un complesso lavoro di restauro, è stato collocato in una delle stanze dello storico edificio e rappresenta ancora oggi il fulcro della vita pubblica della città.

L’ex assessore Clorinda Arezzo ha del resto lavorato ottimamente nonostante fosse in un settore con risorse contenute. Potrà dunque proseguire a supporto delle azioni del Comune e della comunità.

Il sindaco ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio del nuovo mandato e ha dichiarato di essere pronto a continuare a lavorare per il bene della città e dei suoi cittadini. La riconferma alla guida della città rappresenta una grande responsabilità per Cassì, che ha promesso di continuare a lavorare con impegno e dedizione per fare di Ragusa una città sempre più bella e accogliente. Speriamo bene.