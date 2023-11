Competenze per un nuovo inizio: chef stellati guidano 60 stranieri per formarsi. FOTO

Prosegue con successo “Competenze per un nuovo inizio”, il corso di formazione per assistenti alla ristorazione voluto dalla Fondazione San Giovanni Battista e realizzato in collaborazione con FORMA Consulting.

“In questi giorni – spiega Renato Meli, presidente della Fondazione – i ragazzi affidati ai nostri progetti SAI e CAS sono impegnati nei tre percorsi pensati per loro: aiuto cuoco per cucina mediterranea, aiuto pasticciere e assistente di sala. Crediamo che l’integrazione, se pensata, possa e sappia creare delle buone prassi: formazione on the job, lavoro e, dunque casa in vista di una vera Comunità. Siamo felici che oggi siano a venuti a trovarci nelle aule di Areasystem Ragusa Srl e Cieffe il nostro sindaco Peppe Cassì con gli assessori Elvira Adamo, Catia Pasta e Simone Digrandi. E’ stato un momento molto bello per tutti noi. Grazie a quanti stanno collaborando per la riuscita del progetto, in special modo ai tanti qualificatissimi docenti che stanno svolgendo delle lezioni perfette per i ragazzi stranieri”.

Ultimate le ore di aula, i sessanta iscritti saranno presto ospiti come tirocinanti in varie aziende del territorio. “Il punto di forza di questo progetto – prosegue il presidente della Fondazione – è proprio nel riuscire a fare incontrare la formazione professionale con la reali esigenze del settore della ristorazione che chiede a gran voce persone capaci di dare una mano di aiuto in sala e in cucina”.

“Anche questa – afferma il sindaco Cassì – è Ragusa. Guidati da chef stellati ed eccellenze del nostro territorio, sessanta cittadini stranieri sono alle prese con tre corsi di formazione per assistenti alla ristorazione. Un percorso di accoglienza e integrazione che li porterà ad acquisire competenze di aiuto cuoco per cucina mediterranea, aiuto pasticciere ed assistente di sala. Il nostro ringraziamento va alla Fondazione San Giovanni, agli operatori, ai partner commerciali dell’iniziativa e a tutti coloro che l’hanno resa possibile. Anche questa è Ragusa? Forse Ragusa è soprattutto questo”.

“Per noi – conclude Giovanni Cascone, presidente dell’associazione Forma Consulting – è già un traguardo importante aver creato le prime condizioni per uno sviluppo del settore della ristorazione e del turismo. Siamo grati a tutti i partner per averci aiutato”.