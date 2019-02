Comparto agricolo-zootecnico a confronto in Commissione Sviluppo Economico - Ragusa Oggi

Comparto agricolo-zootecnico a confronto in Commissione Sviluppo Economico

I problemi dei settori agricolo e zootecnico al centro della lunga seduta odierna della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, presieduta dal Consigliere Concetta Raniolo. Alla presenza dell’assessore competente, Giovanna Licitra, sono state ascoltate le associazioni di categoria Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confcooperative e Legacoop.

“Si tratta di comparti importantissimi per lo sviluppo della ricchezza del nostro territorio – commenta a margine dell’incontro il presidente Raniolo – che vivono, però, numerose difficoltà. Abbiamo tentato di fare il punto della situazione proseguendo nell’intento manifestato fin dall’inizio di questa sindacatura: ascoltare tutti per gettare le basi necessarie alla programmazione di interventi mirati da parte dell’Amministrazione Cassì a vantaggio di tutti i settori produttivi del territorio che ne avessero necessità.

Con questo spirito, dunque, abbiamo ascoltato le associazioni di categorie che, oltre a presentare le loro legittime lamentele, hanno saputo proporre idee e soluzioni”. “Si è parlato dell’importanza dei mercatini degli agricoltori – spiega Raniolo – dell’esigenza di mettere in rete i produttori e di saper sfruttare meglio la filiera; del ruolo fondamentale che può avere ancora il Corfilac di Ragusa nella promozione e tutela delle tipicità iblee; delle difficoltà che affrontano le aziende agricole e zootecniche soprattutto per quanto riguarda la movimentazione del bestiame in presenza di focolai di malattie tipiche dei bovini; si è parlato, inoltre, della Fiera Agroalimentare del Mediterraneo che a settembre sarà alla sua 45esima edizione e di come questo appuntamento stia diventando sempre di più punto di riferimento nell’intera Sicilia; infine sono stati affrontati i temi riguardanti le risorse della comunità europee per il settore agroalimentare e della necessità di creare una sorta di cabina di regia per la captazione di questo tipo di finanziamenti”.

“In Commissione – continua Raniolo – abbiamo registrato, insieme al vicesindaco e al primo cittadino che è intervenuto per un breve saluto, tutti gli elementi che sono stati portati alla nostra attenzione. Materiale vastissimo che consideriamo come fondamentale contributo di idee all’azione amministrativa. Ritengo che insieme con l’assessore Licitra verranno studiate delle strategie di intervento che possano essere determinanti per il sostegno alle imprese in difficoltà, mi riferisco per esempio – conclude – ad aiuti per l’accesso al credito, ma siamo consapevoli che tantissimo è il lavoro da fare”.