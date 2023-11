Compagnia Godot avvia stagione teatrale con divertente spettacolo “Saper vivere: manuale d’uso”

È iniziata esplosiva ed effervescente e con la Maison GoDoT piena di spettatori divertiti, la 18esima edizione di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T., e ancora una volta Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso hanno fatto centro! Il fine settimana appena passato ha debuttato alla Maison GoDoT “Saper vivere: manuale d'uso”, una farsa divertente di Federica Bisegna liberamente tratta da “Le regole del saper vivere nella società moderna” di Jean Luc Lagarce. Lo spettacolo verrà riproposto anche sabato 18 novembre alle ore 19.30, e domenica 19 e 26 novembre alle ore 18.00. La Maison ha rialzato la sua platea per consentire una migliore partecipazione ai suoi spettatori che, rapiti dall'esibizione dei 26 attori che si sono alternati sul palco, hanno assistito ad una messinscena esilarante. Come comportarsi quando si organizza un battesimo? E quando si partecipa ad un matrimonio? E a un funerale? Ha risposto la penna di Federica Bisegna che, ispirata dal monologo del geniale J. L. Lagarce, ha riadatto un testo per una riscrittura scenica del regista Vittorio Bonaccorso, uno spettacolo corale, ricco di musica e macchiette, di scene surreali e paradossali che, come un efficace prontuario, ha mostrato le regole da seguire per saper vivere e sopravvivere ai giorni d'oggi. Un manuale che però, con arguzia e ingegno, come una lente di ingrandimento, ha scoperto, svelato, e ridicolizzato tutti i nonsense che, sottilmente, nasconde.









Convenzioni ed etichette, doveri e incombenze, obblighi e oneri che la nutrita compagnia di attori di tutte le età, capitanata dagli stessi Bisegna, che cura anche gli originali costumi, e Bonaccorso, ha portato in scena in maniera strepitosa. Si riflette sul “dovere” e sul “volere”. Si ride di una vita stretta fra etichette e galateo. Si prende coscienza della rigida ripetitività di determinate condotte. “Il testo di Lagarce dal quale è tratto lo spettacolo – commentano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – ha la capacità di passare al microscopio la società umana, con le sue regole, i suoi vizi e la sua meccanicità nel riprodurre all’infinito modalità stereotipate riguardanti la nascita, l’innamoramento, le relazioni sociali, il matrimonio, la vita in famiglia, la morte. Ce ne siamo innamorati e siamo molto contenti e soddisfatti che abbia riscosso così tanti apprezzamenti”. Sarà ancora possibile assistere alle repliche dello spettacolo “Saper vivere: manuale d'uso” sabato 18 novembre alle ore 19.30, e domenica 19 e 26 novembre alle ore 18.00. Prima delle rappresentazioni il Caffè Sicilia di Ragusa offrirà un piccolo aperitivo al pubblico della Compagnia G.o.D.o.T.. Per info e prenotazioni chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 327.7044022, 329.1421719, 339.3234452 o scrivere a info@compagniagodot.it