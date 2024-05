Una digital experience per ricordare il fotografo Giuseppe Leone

Il 17 aprile ci ha lasciato Giuseppe Leone, fotografo di Ragusa, lasciando un vuoto nel mondo della fotografia e nella sua amata Sicilia. Leone ha dedicato la sua vita alla fotografia, accumulando un archivio di oltre 500.000 foto e contribuendo a circa 70 pubblicazioni. Tra i tanti luoghi immortalati dal suo inconfondibile bianco e nero, c’è anche la Campania.

Il progetto “Viaggio in Campania” è nato come una residenza artistica speciale, diretta dal suo omonimo Peppe Leone, un artista sannita. Questo progetto ha preso avvio dal Museo Correale di Sorrento, che celebra il suo centenario quest’anno, e si è sviluppato attraverso siti emblematici come Pompei, Napoli, Paestum, Salerno, Benevento, Buonalbergo, Teggiano e Procida, durante l’anno in cui Procida era la capitale italiana della cultura.

Da questo viaggio è nato un volume fotografico pubblicato da Plumelia Edizioni di Bagheria, con la prefazione di Concetto Prestifilippo e un’introduzione istituzionale di Mario Casillo del Consiglio Regionale della Campania. Inoltre, è stata organizzata una mostra sostenuta dalla Fondazione Banco di Napoli. L’esposizione si è tenuta nelle sale dell’archivio della prestigiosa istituzione di Via dei Tribunali a Napoli e ha incluso un’esperienza immersiva digitale disponibile sul portale internazionale dell’arte, cercarte.it, diretto da Alberto Nigro.

A un mese dalla sua scomparsa, e per tutto il 2024, il Premio Penisola Sorrentina e cercarte.it propongono un’apertura straordinaria della mostra digitale intitolata “La scoperta della Campania”. La mostra può essere visionata gratuitamente al link: https://www.cercarte.it/giuseppe-leone-fotografo/.

Mario Esposito, direttore del Premio Penisola Sorrentina, ha ricordato così Giuseppe Leone: “Ha viaggiato nel mondo portando sempre con sé la macchina fotografica, una sorta di lanterna del Mediterraneo. In questo periplo umano ed artistico anche la Campania trova luce e voce attraverso le sue pellicole immortali. Non lo dimenticheremo. Questa è solo la prima di una serie di iniziative che insieme agli Amici e alla Famiglia gli dedicheremo tra la Campania e la Sicilia”.

