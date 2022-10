Comiso: vessava e minacciava di morte la compagna, allontanato dalla casa familiare

La polizia di Comiso, grazie ai riscontri investigativi mediante l’attivazione della procedura del cosiddetto Codice Rosso, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Ragusa idonea misura cautelare eseguita lo scorso fine settimana a carico di un uomo che vessava la compagna.



La donna raccontava agli operanti di essere stata sottoposta in maniera periodica e continuativa ad una serie di violenze fisiche e verbali, con percosse e minacce di morte, venendo persino privata della sua libertà di vivere normalmente, anche per futili motivi di gelosia e nonostante in casa vi fosse la presenza del loro bimbo piccolo.



L’uomo, un giovane del posto già noto alle Forze dell’Ordine, veniva “allontanato dalla casa familiare”, in esecuzione proprio dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare emessa nei suoi confronti dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, lasciando così l’abitazione familiare alla donna, e con il divieto assoluto di avvicinarsi al luogo predetto nonché all’Istituto scolastico del figlio tendendosi distante nel raggio di almeno 100 metri e con l’ulteriore divieto assoluto di contattare la donna in qualsiasi modo.