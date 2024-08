Comiso: sarà lutto cittadino per il giorno del funerale di Rosario Pace

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, insieme alla Giunta Municipale, ha proclamato il lutto cittadino per sabato 24 agosto, in occasione dei funerali del giovane Rosario Pace, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Questo gesto è un segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Rosario, esprimendo il dolore e lo sgomento di tutta la comunità comisana per la perdita di una giovane vita.

L’altro concittadino coinvolto nell’incidente è ancora in ospedale

Il sindaco Schembari ha espresso il suo rammarico, sottolineando come questo drammatico evento abbia profondamente scosso la città, lasciando tutti increduli e addolorati. Durante le esequie funebri, il lutto cittadino sarà un momento di raccoglimento e solidarietà collettiva. Inoltre, il sindaco ha rivolto un pensiero di speranza e preghiera per l’altro concittadino coinvolto nell’incidente, augurandosi che possa riprendersi al più presto.

© Riproduzione riservata