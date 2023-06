Comiso, pacchi dono della Croce Rossa per 40 famiglie in difficoltà

Beni di prima necessità per 40 famiglie bisognose di Comiso.

La Croce Rossa di Ragusa ha donato dei pacchi con generi alimentari a delle persone indigenti o in necessità. L’iniziativa è stata avviata in collaborazione con il comune e con l’Ufficio Servizi sociali, che ha segnalato le famiglie beneficiarie e con i vigili urbani, che hanno collaborato per la consegna dei pacchi dono per far si che tutto si svolgesse in serenità.



La consegna dei pacchi è stata fatta nell’atrio del Palazzo municipale dai volontari della Croce Rossa e dai vigili urbani, guidati dal comandante Salvatore Giardina.