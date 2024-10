Comiso, il ricordo di Giuseppe D’Iapico: il suo piastrino torna dall’estero e sarà commemorato a Baranzate

Comiso – Sarà un 2 novembre speciale per la comunità di Comiso, che si prepara a rendere omaggio alla memoria di Giuseppe D’Iapico, cittadino comisano disperso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale e recentemente riscoperto grazie a un toccante ritrovamento. Il suo piastrino, riportato in Italia dal gruppo degli Alpini, sarà al centro di una cerimonia commemorativa a Baranzate, vicino Milano, con la partecipazione dell’assessore comisano Dante Di Trapani.

Giuseppe D’Iapico, nato e cresciuto a Comiso, partì giovane per Milano, dove si arruolò per combattere nel conflitto mondiale. Disperso dal 1943, è rimasto pressoché sconosciuto alla sua terra natale, fino al recente ritrovamento del suo piastrino di riconoscimento in Russia. L’assessore Di Trapani ha sottolineato l’importanza di questo gesto, reso possibile grazie alla dedizione degli Alpini, sempre impegnati a preservare la memoria e gli eventi legati alle milizie italiane.

“Quest’anno, la commemorazione dei defunti ha un significato profondo per la nostra comunità,” ha dichiarato Di Trapani, che rappresenterà Comiso alla cerimonia di Baranzate. Insieme al sindaco Luca Elia, attento ai legami istituzionali, l’incontro sarà un momento di rispetto e memoria collettiva. Al ritorno da Milano, Di Trapani proporrà alla Giunta di Comiso di dedicare un luogo della città alla memoria di Giuseppe D’Iapico, affinché la sua storia non venga mai dimenticata.

Un esempio toccante di come la storia personale si intrecci con la memoria collettiva, ricordando a tutti l’importanza di onorare chi ha sacrificato la propria vita per il Paese.

© Riproduzione riservata