Comiso: corto circuito in un appartamento

Fuoco in un’abitazione di Comiso intorno alle 13.35 di oggi. Le fiamme, sviluppatesi in via Livatino, molto probabilmente, sono state determinate da un corto circuito dell’impianto elettrico situato vicino a un divano. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Vittoria. Gli occupanti dell’immobile, per fortuna, sono subito accorsi fuori dall’appartamento e non sono rimasti feriti. Nessun danno neanche all’appartamento, a parte le pareti annerite.

