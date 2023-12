Comiso: arrestato un giovane trovato in possesso di circa 5 kg di droga

Aveva nascosto 50 panetti di hashish e 200 grammi di cocaina in un casolare in campagna. La polizia di Comiso ha arrestato un 24enne con precedenti penali.

La Polizia ha intensificato l’attività investigativa, monitorando persone con precedenti penali specifici e ciò ha portato all’arresto del giovane. Gli agenti hanno notato la presenza di una persona nota alla polizia in prossimità di un casolare nelle campagne vicine all’aeroporto di Comiso. Questo ha portato a una perquisizione del veicolo e della casa del giovane, rivelando la presenza di 50 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 5 kg e due pietre di cocaina che pesavano in totale 200 grammi, nascosti nell’arredamento della cucina.

LA DROGA RITROVTA IN UN CASOLARE ADIBITO A LABORATORIO



Il controllo della polizia ha rivelato che il 24enne aveva allestito un laboratorio per la manipolazione e confezionamento della droga per il mercato dello spaccio. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento, un bilancino di precisione, banconote per un valore totale di 6.500 euro e una macchina per contare le banconote, indicando chiaramente l’uso della struttura come luogo per la preparazione e il confezionamento delle droghe.

L’intera quantità di droga sequestrata avrebbe avuto un valore di circa 120.000 euro sul mercato.

Il giovane è stato condotto presso il commissariato di Comiso e successivamente rinchiuso presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa.