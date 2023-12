Comiso: arrestate tre persone. Una di loro aveva evaso i domiciliari

La polizia di Comiso ha arrestato tre persone, due delle quali in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria e uno per reato in flagranza. Aveva evaso i domiciliari.

GLI ARRESTI E I PROVVEDIMENTI

Il primo arresto ha coinvolto un uomo di 61 anni, originario di Niscemi, con un lungo elenco di precedenti per vari reati, tra cui furto, rapina, estorsione e violazione delle disposizioni della sorveglianza speciale. È stato condotto presso il carcere di Ragusa. Questo provvedimento richiede che sconti una pena di reclusione di 1 anno, 3 mesi e 3 giorni e paghi una multa di 1332 euro.

Il secondo arresto riguarda un ventenne comisano, già soggetto ai domiciari, ma risultato evaso dai controlli della Polizia. Dopo una ricerca sul territorio, si è costituito presso il Commissariato di Comiso, dove è stato tratto in arresto in flagranza di reato per evasione. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il terzo arresto ha coinvolto un uomo di 36 anni, anch’egli con un passato criminale per vari reati, tra cui rapina, estorsione, furto, reati legati agli stupefacenti, associazione di tipo mafioso, reati legati alle armi e violazione delle disposizioni della sorveglianza speciale. Dovrà scontare una pena di reclusione di 2 anni, 9 mesi e 17 giorni e pagare una multa di 1040 euro.

Tutti e tre sono stati trasferiti presso il carcere di Ragusa.