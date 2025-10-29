Coltiviamo la Cultura: visite guidate e sapori locali a Palazzo Arezzo di Trifiletti

Domenica 9 novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura, Palazzo Arezzo di Trifiletti a Ragusa parteciperà alla quarta edizione di “Coltiviamo la Cultura – Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire come le residenze storiche, custodi di arte e memoria, contribuiscano allo sviluppo economico e culturale delle comunità locali attraverso agricoltura, enoturismo e valorizzazione dei prodotti del territorio.

I visitatori potranno prendere parte a degustazioni di prodotti locali, laboratori pratici, mercatini artigianali, conferenze e workshop, oltre a usufruire di visite guidate che racconteranno la storia di Palazzo Arezzo di Trifiletti e il suo legame con la tradizione agricola siciliana. L’apertura della residenza rientra in un circuito che coinvolgerà oltre 50 dimore storiche in 14 regioni italiane, tutte impegnate a promuovere la cultura rurale e il patrimonio storico-artistico del Paese.

Secondo i dati dell’Osservatorio sul Patrimonio Culturale Privato, per il 39% delle dimore che svolgono attività agricola, la produzione agricola rappresenta oltre il 75% del reddito annuale. In particolare, le dimore con produzione vinicola offrono percorsi degustativi, registrando negli ultimi anni una crescita significativa delle visite turistiche, con punte superiori al 30%.

Palazzo Arezzo di Trifiletti sarà quindi protagonista di un’intera giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e rurale siciliano, offrendo un’esperienza immersiva che coniuga storia, tradizione e sapori del territorio.

