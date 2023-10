Coltivava marijuana in casa, un arresto a Ragusa

Coltivava marijuana in casa ma è stato scoperto. E’ stato arrestato dalla polizia di Ragusa M.A., 27 anni, con precedenti in materia di stupefacenti, accusato del reato di detenzione e spaccio. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Ragusa e dall’unità cinofila antidroga della Questura di Catania.

LA PERQUISIZIONE



Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti circa 200 grammi di infiorescenze di marijuana essiccate, oltre a circa 9 grammi della stessa sostanza. Tuttavia, la scoperta più significativa è stata la presenza di un laboratorio di coltivazione indoor ben attrezzato nel sotterraneo dell’abitazione, con 19 grandi vasi in terracotta contenenti piante di marijuana. In tutto, sono stati sequestrati complessivamente 4 kg di marijuana, che avrebbero potuto fruttare un notevole guadagno sul mercato dello spaccio, stimato in oltre 50.000 euro.

L’ARRESTO



M.A è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa condotto presso il carcere di Ragusa. Nell’udienza di convalida tenutasi sabato scorso l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.