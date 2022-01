Codacons: “Chiudete le scuole in tutta la Sicilia in attesa che la situazione pandemica migliori”

A due giorni dalla riapertura delle scuole si moltiplicano anche in Sicilia gli appelli al rinvio della didattica in presenza, in attesa del miglioramento della situazione sanitaria. D’altra parte, i dirigenti scolastici sono in difficoltà, a seguito sia della mancata conoscenza dello stato vaccinale degli alunni, avendo il garante privacy escluso la possibilità di richiedere dette informazioni, che dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle FfP2.

L’obbligo delle mascherine Ffp2 nelle classi, infatti, ne impone la distribuzione nelle scuole, che, però, al momento non ne posseggono. Le stesse strutture sanitarie sono ormai sature; dunque, secondo il CODACONS, non rimane che disporre la dad per alcune settimane, sino al superamento del picco dei contagi.

E, prosegue il CODACONS, non si dovrebbe, come ha fatto il Presidente Musumeci, demandare la scelta della chiusura ai sindaci delle zone rosse o arancioni, perché così si otterrà una Sicilia disomogenea, con Comuni in dad e altri no. E’ chiaro che per limitare i contagi è più opportuno un provvedimento generalizzato, che disponga per l’intera isola la chiusura delle scuole. Per questo il Vice Presidente Regionale CODACONS avv. Bruno Messina rivolge al Presidente della Regione Siciliana l’appello ad emettere un’ordinanza che sospenda le lezioni in presenza in tutta la Sicilia. Il buon senso deve prevalere, prosegue Messina, poiché nell’isola nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus sono aumentati a dismisura e si è registrato un +9.248.

La positività è balzata al 32% (ieri era 24%). L’isola è al quinto posto per contagi, secondo i dati diramati dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia. Questi dati, insieme a quelli relativi a quelli degli ospedali, ormai al collasso in tutta l’isola, devono fare riflettere attentamente il Presidente Musumeci, che, come ha fatto il Presidente dalla Regione Campania, dovrebbe assumersi la responsabilità di adottare un provvedimento di chiusura totale delle scuole in Sicilia. Altrimenti, conclude il CODACONS, mancando ormai il tracciamento dei contagi e con gli ospedali stracolmi rischiamo moltissimi decessi.