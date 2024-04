Cocaina e hashish in casa a Scicli: 37enne ai domiciliari

Sette dosi di cocaina, 5 di hashish oltre al materiale per il confezionamento. Un 37enne di Scicli è stato arrestato dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Modica. Nel corso di una perquisizione personale e in abitazione, a cui il 37enne è stato sottoposto, i militari hanno rinvenuto sette dosi di cocaina per 2,5 grammi lordi, e hashish in frammenti e già confezionato in 5 dosi per un peso complessivo di 11,25 grammi lordi.

CONVALIDATO L’ARRESTO

L’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è comparso davanti al gip assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Edoardo Cappello, e ha risposto alle domande del magistrato. Il giudice ha convalidato perquisizione e arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata