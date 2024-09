Cocaina a tavola: arrestati due coniugi ad Acate. Un giovane arrestato a Scoglitti per possesso di hashish

Contrasto agli stupefacenti. I carabinieri di Acate hanno arrestato C.V. e S.C., lui 41enne già agli arresti domiciliari per possesso di cocaina e sua moglie, 29 anni. In casa, i carabinieri hanno trovato 33 grammi di cocaina su una tavola imbandita, pronta per essere confezionata. I coniugi erano evidentemente in fase di preparazione della droga, con 65 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento. Sono state anche rinvenute banconote per circa 1.300 euro. Entrambi sono stati arrestati per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, mentre la moglie è in attesa di rito direttissimo presso la propria abitazione.

A Scoglitti

A Scoglitti è stato arrestato un giovane di 33 anni, V.V., trovato in possesso di 84 grammi di hashish suddivisi in dosi e di 575 euro, oltre a materiale per confezionamento. Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

