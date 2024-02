“Città 30”. Per Cambiare Scicli è necessario rivedere il limite di 30 Km/h e portarlo a 50 Km/h

Indice contro sull’Amministrazione Marino da parte del presidente del movimento politico-culturale “Cambiare Scicli” , Giuseppe Implatini, che trova inopportuna l’estensione del limite di velocità a 30 Km/h in alcune strade del territorio. Anzi chiede che il limite venga rivisto e portato a 50 km/h. “A Scicli il limite di velocità di 30 km/h si sta estendendo gradualmente su numerose strade del nostro centro abitato e delle borgate al fine realizzare il progetto di ‘Città 30’ – afferma Giuseppe Implatini – ormai non si contano più le strade con limite di velocità di 30 km/h. Da via dei Lillà a viale dei Fiori al viale Brancati, a via Ignazio Emmolo, a via Ospedale, alla contrada Zagarone, a via Ponchielli, alla circonvallazione Scicli, a Cava D’Aliga in viale della Pace, in via Madame Curie, via delle Isole, a Sampieri in via Carignano e nella strada provinciale 66 Donnalucata viale della Repubblica e via Archimede. Il Comando della Polizia Municipale continua ad elevare innumerevoli multe con l’utilizzo dell’autovelox collocato appositamente su strade ove vi è il limite di velocità di 30 km/h. Spero solo che ciò non venga utilizzato più come espediente per fare cassa che come strumento per prevenire gli eccessi di velocità e dei conseguenti pericoli per gli utenti della strada”.

Un incontro per discutere dei limiti di velocità nelle strade del territorio.

“In rappresentanza del Comitato Cambiare Scicli – conclude Implatini – ho chiesto un incontro urgente al sindaco al fine di trattare le problematiche riguardanti il ripristino del limite di velocità di 50 km/h sulle strade ove non ricorrono le condizioni elencate nella Direttiva del MIT nonché l’utilizzo della Polizia Municipale in modo da contrastare le violazioni più gravi all’interno dei centri abitati tra le quali la guida con l’utilizzo di smartphone, pericolosissima per l’incolumità dei pedoni”.

