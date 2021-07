Circo, teatro e musica: è iniziato Scenica Festival a Vittoria, prove di normalità e di divertimento in centro storico - Ragusa Oggi

Circo, teatro e musica: è iniziato Scenica Festival a Vittoria, prove di normalità e di divertimento in centro storico

Scenica Festival torna a far sognare e divertire grandi e piccini. Ieri sera a Vittoria ha preso il via la 13^ edizione della manifestazione dedicata al teatro e al circo ed è già successo di pubblico. Scenica regala emozioni e spensieratezza, una piacevole evasione dalla realtà in compagnia di grandi artisti internazionali.

È gioia allo stato puro, svago per l’anima. Per due fine settimana la città ipparina sarà la meta dell’allegria, del gran teatro, di prodezze straordinarie e della meraviglia. Dopo l’apertura di ieri sera infatti il festival prosegue oggi e domani per poi tornare mercoledì 14 luglio e concludersi il prossimo fine settimana, dal 16 al 18 luglio. Stasera alle 20.00 al Castello Henriquez prima esibizione a Scenica Festival (replica alle 21.00) per il duo Condorelli/Tringali con lo spettacolo Alla Furca: un’amara fotografia sul presente e sul potere che logora internamente chi lo possiede, che mette in scena la confessione di un pentito, compiuta dentro l’aula di un tribunale.

Sempre stasera, dopo il successo di ieri, tornerà in scena il Cirque Entre Nous con Entre Nous (ore 21.00, Chiostro delle Grazie): quattro artisti, Matias Plaul, Jeremias Faganel, Naomi Vogt Roby e David Ayotte, e tre pali cinesi per una serata di acrobazia, teatro, danza e musica. Torna anche Cie Sacékripa con lo spettacolo VU (ore 22.00, Sala Mandarà): una performance tra teatro e circo, tra manipolazione d’oggetti e piccole grandi ossessioni, originale e visionaria che stupirà tantissimo il pubblico, com’è già accaduto ieri sera. Domani, invece, domenica 11 luglio, in programma alle ore 20.00, al Chiostro delle Grazie, lo spettacolo Espera della Compañia de circo EIA. In un’atmosfera che trasporta il pubblico in un luogo fuori dal tempo, fatto di gesti semplici, gli acrobati Francesca Lissia e Celso Pereira diventano artigiani del movimento per fare apparire paesaggi perduti, pieni di gesti umani e incontri sinceri. Sempre domani in cartellone, alle ore 20 al Castello Henriquez, anche la replica dello spettacolo Alla Furca del duo Condorelli/Tringali. Gli spettacoli di domenica 11 cominceranno puntualissimi alle 20.00 per garantire al pubblico di poter poi vedere la finale di calcio degli Europei.

Scenica Festival tornerà con un intermezzo infrasettimanale dedicato alla musica, mercoledì 14 luglio, con il concerto dell’istrionica Baby Dee alle 21.30 al Chiostro delle Grazie, preceduto da Mappe, lo spettacolo finale del Lab Ricreazioni condotto da Orazio Condorelli (20.00 – 20.45 – Castello Henriquez). Appuntamento poi al prossimo fine settimana.

Il programma in dettaglio è consultabile sul sito: www.scenicafestival.it. Tutti gli appuntamenti sono a capienza limitata, quindi è consigliato l’acquisto in prevendita online su: www.liveticket.it/santabriganti. Scenica Festival gode del patrocinio del Comune di Vittoria e del Ministero della Cultura e quest’anno è sostenuto anche dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Info point e biglietteria: Piazza del popolo 39, Vittoria (RG) – Tel 328 5782765 (no whatsapp); orari di apertura 11.00 – 13.00 e 18.00 – 20.00. Aggiornamenti e info sulle pagine social di Scenica Festival e Santa Briganti.