Cinque linee di finanziamento attive per la transizione digitale. Il Comune di Modica viaggia spedito verso l’e-government dell’ente

Con l’ultimo finanziamento arrivato in questi giorni al Comune di Modica ancora un passo avanti verso la digitalizzazione dell’ente. Processo d’avanguardia al quale ha lavorato la giunta Monisteri fin dal suo insediamento. A questa svolta l’Amministrazione ha creduto tanto da creare ad hoc una delega affidandosi ad Antonio Drago con esperienza sul campo. Nei mesi scorsi palazzo San Domenico aveva preso già tre finanziamenti per complessivi 600 mila euro. In questi giorni il quarto con 150 mila euro destinati al servizio di PagoPa. “Questo nuovo progetto ci permette di attivare 48 servizi con i cittadini-utenti che potranno pagare attraverso il sito – spiega l’assessore Antonio Drago – se riusciremo ad ottenere il quinto finanziamento si potrà pagare anche da applicazione. Il cittadino infatti potrà vedere la sua situazione patrimoniale, scaricare il bollettino e pagare tramite cellulare. Per il quinto finanziamento il progetto è stato già redatto ed inviato, aspettiamo solo che venga ufficializzata la graduatoria. Abbiamo comunque buone speranze”.

Cambia tutto al Comune di Modica. Tutti i tributi potranno essere pagati con il sistema digitale, dalle multe ai ticket per la mensa scolastica.

“Il mondo della scuola è coperto e lo stesso vale per quello dell’ecologia – precisa ancora Antonio Drago – abbiamo inserito anche qualcosa riguardante il settore dell’urbanistica. I primi tre finanziamenti di 600 mila ottenuti per l’abilitazione al cloud sono stati destinati al server cloud con lo spostamento dei dati, alla piattaforma delle notifiche digitali. C’è un risparmio di carta con un miglioramento della componente ecologica oggi fondamentale. C’ anche un altro elemento importante: si accorciano le tempistiche fra enti con scambi di certificazioni e di documenti. Il quarto finanziamento riguarda l’ultimo di questi giorni con il PagoPa. C’è un’ultima richiesta di finanziamento per cui abbiamo fatto richiesta ma siamo in attesa della graduatoria. Riguarda l’AppIo per pagare da smartphone. E’ in corso una rivoluzione che stiamo ottenendo con lo studio e l’analisi cui lavoriamo da quando ci siamo insediati al governo della città”.

