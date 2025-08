Cinema, magia e dualità: il Donnafugata Film Festival accende l’estate ragusana nel segno dei Gemelli

Un castello, un cielo stellato, e uno specchio sul mondo del cinema: dal 3 al 9 agosto, il Castello di Donnafugata diventa ancora una volta palcoscenico incantato della 17ª edizione del Donnafugata Film Festival, diretto da Andrea Traina e ispirato quest’anno al segno zodiacale dei Gemelli, simbolo del doppio, del molteplice, dell’identità sdoppiata.

In un viaggio tra grandi visioni e riflessioni, spettacoli, masterclass, concerti e omaggi, il festival si conferma evento culturale di riferimento per la Sicilia e non solo, capace di coniugare narrazione cinematografica, arte, musica e tradizione popolare in un’unica, grande esperienza collettiva.

Il doppio come chiave di lettura

Al centro di questa edizione, il tema della dualità, declinato in mille forme: coppie di registi, identità specchiate, il mondo del doppiaggio come ponte tra voce e immagine. Una scelta tematica potente e contemporanea, che attraversa la programmazione con titoli come La donna che visse due volte, Copia conforme, Il Grande Dittatore, fino all’omaggio ai fratelli Coen, fratelli Taviani, sorelle Wachowski, e agli artisti nati sotto il segno dei Gemelli: Sorrentino, Tornatore, Eastwood, Monroe, Sordi, Wilder.

Il culmine? Una serata “gemella” con L’uomo in più e Viva la libertà, entrambi con Toni Servillo e Andrea Renzi, ospite d’onore del festival.

Masterclass, ospiti e omaggi

Tra le presenze più attese, Bruno Roberti, critico cinematografico tra i più autorevoli in Italia, e Mario Cordova e Luca Biagini, voci iconiche del doppiaggio italiano, protagonisti di incontri sulla voce e la magia della parola nel cinema.

Ampio spazio anche al cinema come strumento di integrazione con la sezione “Tra i due mondi”, che accoglie il regista tunisino Mourad Ben Cheikh e l’attore Aymen Mabrouk per un ponte tra le due sponde del Mediterraneo.

Eventi speciali, spettacoli e concerti

Il festival si apre il 3 agosto con “Pinocchio all’Opera dei Pupi” dei Fratelli Napoli e continua con momenti spettacolari come lo spettacolo teatrale di Corrado Tedeschi (L’uomo che amava le donne, 6 agosto) e il concerto-evento di Olivia Sellerio l’8 agosto, in omaggio ad Andrea Camilleri.

La chiusura è affidata ai Chrome Ensemble, che faranno rivivere dal vivo le più belle colonne sonore del cinema.

Le sezioni: un viaggio tra generi e mondi

Non mancano le sezioni storiche e le novità: dal thriller (Profondo Giallo) all’horror (Fantasmagorie), dalla commedia (Non ci resta che ridere) alla fantascienza (Mille Mondi), dal cinema per bambini (La Luna di Carta) al racconto della Sicilia sul grande schermo (L’isola come set).

E ancora: laboratori con le scuole, focus sulla sceneggiatura (Interno Notte), incontri con giovani talenti come Martina Giannone da Scicli, e lo spettacolo Magicomio di Francesco Scimemi, che omaggia l’illusione come anima originaria del cinema.

Una festa del cinema e della collettività

Promosso da Cinestudio Groucho Marx, con il supporto della Regione Siciliana, del Ministero della Cultura, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale e numerosi partner privati, il Donnafugata Film Festival è molto più di una rassegna cinematografica: è un invito alla “condi-visione”, come la definisce il direttore Traina. Uno spazio sospeso tra sogno e realtà, dove il cinema si fa specchio, racconto e rito collettivo.

