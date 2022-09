Cinema in festa anche a Ragusa e Vittoria. Ecco i film da vedere a soli 3,50 euro da questa domenica 18 settembre

A Ragusa città ha aderito il Cineplex e il Cinema Lumiere che tra l'altro riapre ufficialmente dopo la pausa estiva.

Al Lumiere (via Archimede) la direzione fa sapere che dal 18 al 21 per "Cinema in festa" viene proposto il film d'animazione MINIONS 2. ore 17,30 e. a seguire ore 19 e 21,15 il film Il signore delle formiche.

Dal 22 settembre ci sarà invece "L'IMMENSITÀ" di Emanuele Crialese con Penelope Cruz ore 19 e 21,15.

Al Cineplex Ragusa è possibile vedere, pagando, 3,50 euro, I film Minions 2, Il signore delle formiche, Dc League of super pets, L’immensità, Memory, Un mondo sotto social, Spider-man no way home, Beast, Bullet Train, Watcher, Top Gun: Maverick, Crime of The Future, Thor: love and thunder, Jurassic World: il dominio, Lightyeart, la vera storia di Buzz.