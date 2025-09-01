Cinema di Quartiere 2025 a Modica: quattro proiezioni e un evento speciale alla Sorda

Il Cinema di Quartiere 2025 torna a Modica per la sua quarta edizione e accende i riflettori ogni giovedì di settembre con film, incontri e momenti di comunità. La rassegna, ideata e curata da Modicaltra, è diventata negli anni una vera e propria “lanterna” per il centro storico, provato dalla chiusura di attività storiche e dal progressivo spostamento dei residenti.

Una lanterna sui luoghi dimenticati

L’iniziativa mira a “riempire i vuoti” della città, portando il cinema negli angoli meno frequentati e trasformandoli in piazze di socialità. Lo raccontano gli stessi organizzatori: «Il risultato è toccare con mano lo spirito di comunità: spettatori che sistemano le sedie, residenti che offrono cuscini o cucinano pop corn. Gesti semplici ma di grande valore».

Per l’edizione 2025 è stata scelta un’immagine firmata da Angelo Ruta, illustratore modicano celebre anche per le sue collaborazioni con il Corriere della Sera.

Il programma delle proiezioni di settembre

Quattro i luoghi coinvolti, tra centro storico e periferie urbane. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21 e sono a ingresso gratuito.

4 settembre – Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo (2022), di Peter Baynton e Charlie Mackesy | Anfiteatro Crisci Ranni, Parco Urbano Basile. A seguire dialogo con l’illustratrice Miriam Viola.

11 settembre – Le meraviglie (2014), di Alice Rohrwacher | Chiesa Sacro Cuore, Pozzo Cassero. Prima proiezione “campestre”.

18 settembre – Careseekers – In cerca di cura (2023), di Teresa Sala e Tiziana Francesca Vaccaro | Scalinata via Sisto.

25 settembre – Il mare nascosto (2023), di Luca Calvetta | Scalinata via L. Barone. Il regista sarà presente all’incontro.

Cinema di Quartiere Off al quartiere Sorda

La rassegna si arricchisce quest’anno di un evento extra: sabato 4 ottobre al quartiere Sorda sarà proiettato La forma della città di *Pier Paolo Pasolini. In quell’occasione Modicaltra presenterà il report “Non c’è peggior Sorda di chi vuol costruire”, frutto di una lunga mappatura degli edifici vuoti della zona nuova della città, con l’obiettivo di avviare processi di rigenerazione urbana e innovazione sociale.

Eventi gratuiti e crowdfunding

Il Cinema di Quartiere Modica 2025 conferma la sua natura di evento gratuito e accessibile a tutti. Per sostenere le spese organizzative è stata lanciata una campagna di crowdfunding a cui si può partecipare attraverso il link paypal.com/paypalme/modicaltra

