Ciclista investito da un’auto: ferito, trasportato a Ragusa

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS. 115, all’altezza dell’intersezione che da Vittoria conduce a Gela. Per cause ancora in fase di accertamento, un ciclista è stato investito da un’auto.

L’uomo è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Ragusa: non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ragusa per i rilievi.

(ha collaborato Irene Savasta)

© Riproduzione riservata