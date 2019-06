Ciclismo: tris di impegni per l'Asd Equipe Sicilia San Giacomo - Ragusa Oggi

Ciclismo: tris di impegni per l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo

Un altro fine settimana ricco di impegni per l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù. La categoria Allievi sarà di scena a Catania dove gli atleti del sodalizio casmeneo dovranno affrontare un avversario non da poco.

Infatti, saranno chiamati a misurarsi con atleti di categoria superiore per cui, oltre alle difficoltà proprie del circuito, dovranno stare attenti a rispondere colpo su colpo alle pedalate di ciclisti più maturi e di certo meglio abituati a determinate gare.

Il gruppo sarà accompagnato dal direttore sportivo Giampiero Pitino. Domenica 23 giugno, invece, gli Esordienti, accompagnati dal vicepresidente Giuseppe Massaro, saranno di scena a Bronte per una ulteriore prova del campionato regionale in cui i corridori iblei sperano di confermare le brillanti performance di queste ultime settimane. Gli Esordienti hanno collezionato una serie di triplette che lasciano ben sperare per il futuro. I Giovanissimi, invece, che finora stanno regalando grandissime soddisfazioni a tutto l’entourage societario, sono già da ieri in Basilicata e ci rimarranno sino a domenica per partecipare al meeting regionale previsto a Matera.

I piccoli sono accompagnati dal direttore sportivo Biagio Pisana che ha visto gradualmente crescere il gruppo e che ritiene che pure nella trasferta in terra lucana possano arrivare grandi soddisfazioni. “Finora – chiarisce Pisana – abbiamo operato con pochissime sbavature. Certo, in questo caso la concorrenza sarà più agguerrita perché ci sono squadre che arrivano da tutto il Sud Italia. Ma noi, come sempre, speriamo di giocarci sino in fondo tutte le nostre carte”. La formazione Giovanissimi sta macinando chilometri e risultati che, in vista delle nuove competizioni, fanno ben sperare.