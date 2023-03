Ciclismo su strada: buoni i risultati della Naturosa Bike & Co. Ragusa anche a Palermo

Altro giro, altra corsa e altro podio per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, domenica scorsa, a Palermo, in una competizione su strada, al posto della consueta gara su un tracciato di mountain bike, ha fatto registrare il terzo posto di Aurora Distefano nella categoria Esordienti donna. Buon comportamento, a livello di prestazioni, anche per il fratello, Giovanni Distefano, che, nella categoria Juniores, si è classificato quinto.

Nona posizione, invece, per Leonardo Tumino tra gli Esordienti di secondo anno mentre è da segnalare anche la quinta posizione di Federico Occhipinti tra gli Esordienti primo anno. In questa stessa categoria, decimo Lorenzo Polizzi. Sfortunato, invece, Vincenzo Giannetti costretto al ritiro dopo una brutta caduta. “I ragazzi – commenta il presidente, Giuseppe Nascondiglio – si sono fatti trovare pronti in occasione di questa competizione su strada e sono stati davvero bravissimi. Meglio non si poteva sperare. Abbiamo gettato le basi per conquistare altri risultati di rilievo in occasione delle prossime competizioni”.