Ciclismo: l'Asd Equipe Sicilia domenica in pista tra Scordia e Noto - Ragusa Oggi

Ciclismo: l’Asd Equipe Sicilia domenica in pista tra Scordia e Noto

Un’altra domenica che, potenzialmente, si annuncia molto interessante per i colori dell’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù.

Il 16 giugno, infatti, i corridori della categoria Giovanissimi e quelli della categoria Esordienti del sodalizio ipparino saranno di scena a Scordia, accompagnati dal vicepresidente Giuseppe Massaro e dal direttore sportivo Biagio Pisana. Qui dovranno dimostrare di essere all’altezza della situazione al cospetto di avversari che arriveranno, in pratica, da tutte le varie aree del Sud Est siciliano.

L’Asd Equipe Sicilia dovrà cercare di continuare nell’azione di accreditamento e crescita dei propri gruppi con il tentativo di migliorare sempre di più i rendimenti complessivi finora messi in luce in occasione delle precedenti kermesse sportive. Non sarà facile perché il livello della competizione si fa sempre più importante di gara in gara. Ma i componenti delle due squadre sembrano avere tra le gambe la propulsione necessaria per ben figurare.

Nel pomeriggio di domenica, poi, ci si sposterà a Noto per assistere alla performance degli Allievi che, invece, saranno impegnati nella prova unica del campionato regionale. Considerato che la gara in questione si terrà nel pomeriggio, mentre quelle di Scordia sono in programma la mattina, gli accompagnatori del gruppo in terra netina saranno sempre Massaro e Pisana. I due avranno ancora una volta l’occasione di testare la crescita del sodalizio e di verificare quali i passi in avanti compiuti rispetto all’ultima uscita.

C’è, soprattutto, la necessità di garantire qualche ricaduta in più in ordine al rendimento della squadra Allievi che ha tutte le carte in regola per fare bene.