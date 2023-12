“Christmas Toy Ride”: un giocattolo in regalo ai meno fortunati

Un giocattolo per i meno fortunati. E’ questa l’iniziativa denominata “Christmas Toy Ride – Metti in moto la solidarietà, a cui ha aderito il comune di Ragusa e promossa dall’associazione Motocult di Comiso. Questa iniziativa si propone di raccogliere giocattoli attraverso donazioni benefiche che saranno destinate ai bambini meno fortunati dei Comuni coinvolti.

COME DONARE

A Ragusa, i doni verranno raccolti grazie al contributo dei volontari della Protezione Civile. Chiunque desideri partecipare donando giocattoli nuovi o usati in buono stato (nella condizione di essere funzionanti) potrà consegnarli presso la Sede della Protezione Civile in Via N. Colajanni 69 A/B. Le giornate disponibili per la consegna sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 fino al 13 dicembre 2023.

I doni raccolti verranno consegnati alle associazioni e organizzazioni attive sul territorio per supportare e assistere i bambini il prossimo 17 dicembre. Una delegazione in moto farà tappa in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa per distribuire i regali raccolti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa, è possibile consultare il sito web www.alba.li/natale.