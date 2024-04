Chiusura dell’inchiesta della Diocesi di Noto per la causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, Nino Baglieri. Le iniziative diocesane a maggio

Dal 2 al 6 maggio la Diocesi di Noto ha messo in calendario una serie di eventi in concomitanza con la chiusura della fase diocesana del processo di Beatificazione e di Canonizzazione del Servo di Dio, Nino Baglieri. Il culmine degli appuntamenti previsti, sarà domenica 5 maggio 2024, alle ore 18:00, nella Chiesa Madre di San Pietro in Modica, con il rito di chiusura della fase diocesana della causa, con la presenza del Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo.

Tra gli altri eventi messi in agenda, un Musical dedicato a Nino, il 2 maggio, un seminario formativo per i giornalisti il 3 maggio, una preghiera itinerante nei luoghi di Nino il 4 maggio e infine, il 6 maggio, l’anniversario della Croce del Servo di Dio. Nino Baglieri, Servo di Dio, a 56 anni subì un incidente che cambiò per sempre la sua vita. Il 6 maggio coincide con il giorno del suo passaggio dal dolore alla luce di una vita trasfigurata dalla Grazia. La Santa Messa del 6 maggio, presso l’Oratorio Salesiano, sarà celebrata da don Pascual Chávez Villanueva, IX successore di Don Bosco.

