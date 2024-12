Chiude il 29 dicembre a Scicli la personale di Ludovica Randazzo

Successo di pubblico per la giovane Ludovica Randazzo che ha esposto le sue opere sotto l’insegna di “Christm Art” nella sede dell’ex Camera del lavoro di via Nazionale al piano terra del Municipio. Opere a tema mare fra pitture ad olio e spatole. L’artista sciclitana, autodidatta dalla tecnica attenta ed aperta all’ambiente ed al sociale, è stata protagonista già di una mostra nello scorso mese di agosto presentando i suoi lavori nello spazio culturale della Confeserfidi di via Arco Castro nel centro storico della città. La mostra è stata inaugurata lo scorso 26 dicembre e rimane aperta fino a domani.

© Riproduzione riservata