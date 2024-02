Chiese ancora prese di mira dai ladri. A Ragusa e Vittoria

Ancora furti, ancora nelle chiese iblee. Dopo i furti avvenuti nei giorni scorsi in alcune chiese di Ragusa, se ne sono registrati ancora altri. Un altro furto sarebbe avvenuto alla chiesa San Giuseppe Artigiano di Ragusa come ha comunicato a fine messa ieri, il parroco don Giovanni Filesi. Poco prima il sopralluogo dei Carabinieri per le verifiche del caso e per aprire le indagini su questo ennesimo caso. E un furto sempre in chiesa ma a Vittoria la notte scorsa. Lo scrive sui social padre Beniamino Sacco, parroco ottantenne alla guida della Parrocchia Spirito Santo.

“Carissimi amici della notte, ci dispiace non conoscervi, ci piacerebbe farlo. Le nostre chiese sono quasi sempre aperte. Venite! Se avete dei problemi li affrontiamo insieme”, ha scritto Sacco spiegando che qualcuno si è introdotto nella notte in chiesa per rubare gli spiccioli e a quanto pare sembra essere stato un ragazzo italiano.



“Avere difficoltà – scrive ancora padre Beniamino – non è un disonore, chi di non ne ha avuti? Rubare non è la soluzione. Quello che dispiace che la maggior parte di voi sono giovanissimi. Rubare non è una prospettiva per il futuro. Quello che avete asportato quanto vi può fruttare, qualche decina di euro? Vale la pena? Pensateci!”.

© Riproduzione riservata