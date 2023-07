Chiaramonte, comune senza soldi: i cittadini puliscono le piazze e potano gli alberi

Il comune non ha i soldi per la manutenzione straordinaria e i cittadini lavorano in prima persona per la sistemazione delle aree urbane.

Cittadini e consiglieri al lavoro al Villaggio Gulfi

Ieri mattina, al Villaggio Gulfi, un gruppo di volontari hanno effettuato i lavori di manutenzione del verde e delle aiuole nella piazzetta antistante il Centro commerciale. Il gruppo era formato da due consiglieri comunali, Dario Cutello e Giancarlo Catania, dall’assessore Giovanni Presti e da alcuni cittadini Yuana Bevilacqua, Vincenzo Barresi, Irene Marletta, Carmela Piazza, Emanuele Morando.

Con attrezzi e ramazze in mano e con alcuni mezzi messi a disposizione da Dario Cutello hanno portato e sfrondato i grandi alberi di falsopepe cresciuti purtroppo a dismisura e le cui fronde toccavano quasi terra, ostacolando chi cammina a piedi e persino il parcheggio delle auto.

L’ente non ha i soldi

Il comune di Chiaramonte si trova in una difficile situazione finanziaria. Sono state avviate le procedure per il piano di riequilibrio dopo l’accertamento di una massa debitoria, di 8,5 milioni di euro. I dipendenti del comune sono ridotti all’osso a causa dei numerosi pensionamenti e, nella situazione attuale, non è possibile fare nuove assunzioni. Non ci sono i soldi per la manutenzione ordinaria.

Spesso sono gruppi di cittadini, con gli amministratori in prima persona, a effettuare gratuitamente i lavori che il comune non può effettuare ma che servono alla città. È accaduto anche stamattina al Villaggio Gulfi.

Il sindaco ringrazia …

Il sindaco, Mario Cutello, ne ha dato notizia sulla sua pagina facebook. “I cittadini hanno messo a disposizione i propri mezzi, il proprio tempo e il proprio lavoro facendo risparmiare somme al Comune. Da un anno a questa part , sono sempre di più i cittadini che si mettono a disposizione della collettività. Con la situazione economica attuale, dove tutto diventa difficile, questi gesti sono utilissimi per garantire il decoro urbano”.