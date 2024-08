Chiaramonte come Montmartre: corso di pittura e di disegno all’aperto “Arte a Chiaramonte Gulfi”

Di Elisa Ragusa

Si è concluso, con la mostra allestita all’interno dell’ex museo dei cimeli storici, il corso di perfezionamento dal disegno alla pittura dal titolo: “Arte a Chiaramonte Gulfi” che ha visto per ben tre giorni alcuni artisti cimentarsi nella realizzazione di opere d’arte traendo spunto dalla realtà. Gli artisti- allievi che hanno voluto perfezionare la loro arte sono stati Sebastiano Ballato, Carmelo Battaglia, Giovanna Cusumano, Lucia Garretto, Andrea Molè, Elisa Ragusa, Pamela Siciliano, Angelica Vivera a questi si sono uniti due stranieri da Malta Ray Asciaq e dall’Irlanda Charlotte Lavelle. Ognuno di loro ha scelto uno scorcio e lo ha riprodotto su tela supportati e seguiti dal maestro Salvatore Montanucci.

L’atmosfera che si è respirata a Chiaramonte si deve sia alla location che al connubio, casuale, con altri eventi come quando la lezione è coincisa con un corso di ballo che ha permesso agli artisti di lavorare con il suono della musica mentre i ballerini hanno ammirato le opere d’arte in fase di realizzazione. Due arti che casualmente si sono fuse tra loro creando una piacevole e lieta atmosfera per coloro che volevano rilassarsi ai giardini comunali.

“Siamo contenti della riuscita del corso di arte e pittura durato ben 30 ore e presso l’ex museo dei cimeli stiamo consegnando gli attestati di partecipazione. Ora tutti i lavori saranno visibili grazie all’allestimento di questa mostra – dice il presidente della Pro Loco, Lucio Molè, che aggiunge: – “Chiaramonte per tre giorni è diventata la Montmartre siciliana o meglio della provincia. È stato bello vedere tra le vie colori e stupore nel volto dei passanti e degli artisti che vedevano nascere opere d’arte istantanee. Mi congratulo con questi artisti che hanno mostrato il loro talento con i colori nonostante il caldo. Inoltre colgo l’occasione per dire che si potrebbe ripetere tale evento”.

Salvatore Montanucci, è stato docente in prestigiose accademie d’arte come MCAST, Malta College of Arts, Science & Teechnology – Russian Boarding School, Malta e CAFA, China Central Academy of Fine Arts, Pechino. Già alcuni anni fa aveva tenuto dei corsi all’aperto, sempre nel periodo estivo, con allievi sbarcati da Malta e non solo ed ora lo ha riproposto sia a stranieri che a siciliani. “Non è la prima volta che tengo questi corsi all’aperto a Chiaramonte Gulfi- spiega Montanucci- Il primo è stato nel lontano 2006, poi nel 2008, 2010 e l’ultimo nel 2013. Quest’anno con la Pro Loco si è nuovamente dato vita al corso che ha riscosso successo sia tra gli allievi che tra i curiosi stupiti nel vedere come nascevano queste opere estemporanee. Inoltre chi verrà a vedere la mostra penso sarà sorpreso nel vedere queste opere tutte nate in un solo giorno all’aperto.”

Ricordiamo che il corso è stato patrocinato dal comune e promosso dalla Pro Loco e si è svolto nei luoghi più caratteristici come i giardini comunali, davanti al municipio dove campeggia la fontana con la statua di Paolina Bonaparte, copia del Canova, e nelle viuzze del centro storico come via Corallo e in piazza Duomo. La mostra resterà visibile il 5-6 agosto dalle ore 20,30 alle 24,00.

